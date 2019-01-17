Книга Мишель Обамы оказалась популярнее "50 оттенков серого"

Автобиографическая работа "Становление" бывшей первой леди США Мишель Обамы побила рекорд продаж бестселлера "50 оттенков серого" Э.Л. Джеймс. Последняя книга установила настолько высокую планку, что продержалась в топе почти семь лет, сообщает CNN.

С ноября 2018 года "Становление" возглавляет рейтинги продаж в интернет-магазине Amazon. Всего было продано 3,4 миллиона экземпляров этой книги.

За первую неделю было продано 1,4 миллиона копий книги Мишель Обамы. Издательству Penguin Random House даже пришлось заказывать экстренный тираж книги – в рождественские каникулы во многих магазинах экземпляры "Становления" закончились.



Автобиография Обамы обошла на 2,1 миллиона копий ближайшего конкурента — поваренную книгу "Magnolia Table" Джоанны Джеймс.

С 1995 года лишь семь книг продержались в топе Amazon дольше "Становления". Помимо "50 оттенков серого" это "Код да Винчи" Дэна Брауна (2003), "Новая земля: пробуждение к своей жизненной цели" Экхарта Толле (2005) и четыре книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере – "Гарри Поттер и Кубок огня" (2000), "Гарри Поттер и Орден Феникса" (2003), "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (2005) и "Гарри Поттер и Дары смерти" (2007).