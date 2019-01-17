Заторов станет меньше: в Москве открыли новую эстакаду

На Волоколамском шоссе открылась новая эстакада — удобный съезд на улицу Академика Курчатова и разворот в сторону центра. Удобный, потому что теперь водителям не надо делать крюк в несколько километров до канала имени Москвы. И, по мнению мэра Сергея Собянина, это должно облегчить движение по одной из самых загруженных московских магистралей. Впрочем, шоссе ждут и другие перемены.

Новая эстакада, наконец, связала Волоколамское шоссе и улицу Академика Курчатова. Движение по трассе сегодня открыли официально.

Эстакаду построили намного раньше, чем планировали изначально. Всего за год. Причём большую часть работ нужно было выполнять над действующей магистралью. Опоры эстакады расположены над Волоколамским шоссе. Это значительно усложняло работу строителей, но движение автомобилей на данном участке не прекращалось ни на минуту.

Эстакада позволит водителям, которые двигаются в сторону области, поворачивать налево — на улицу Академика Курчатова — или разворачиваться в центр. Делать лишний крюк в два с половиной километра больше не придётся.

"Пуск движения по этой эстакаде позволит жителям Москвы при движении из центра в Щукино, Строгино проезжать безостановочно и бессветофорно. В настоящий момент они вынуждены были ехать до канала имени Москвы, разворачиваться, возвращаться обратно. Там много пробок. Сейчас эта ситуация будет значительно лучше", — рассказал Алексей Афонский, генеральный директор компании-подрядчика.

В первые минуты после открытия эстакада пустовала. Многие водители, кажется, не могли поверить своим глазам и выбирали старый маршрут.

"Это прекрасно, я думаю, всегда новые дороги — это лучше, чем стоять в пробках и нервничать. Люди смогут разворачиваться, обратно возвращаться в центр, ехать домой", — рассказал один из них.

"Будет очень хорошо для разворота по Волоколамке, в Щукино. Это очень будет удобно", — отметил другой автолюбитель.

Общая протяженность эстакады — 511 метров. Трасса двухполосная, с дорожным освещением по бокам.

"Это сложные работы, связанные с улично-дорожной сетью и разворотите эстакадой, которая в разы уменьшит перепробег и личного автотранспорта, и общественного. Улучшит транспортное обслуживание двух прилегающих московских районов. Хочу поблагодарить строителей. Молодцы", — отметил Сергей Собянин, мэр Москвы.

Новая эстакада — только одна составляющая масштабного проекта реконструкции Волоколамского шоссе. Большая часть работ уже выполнена — построили или реконструировали почти 4 километра магистрали. Осталось только закончить развязку на пересечении с Московской кольцевой автомобильной дорогой и участок до реки Сходня. Полностью завершить реконструкцию обещают к 2021 году.