Штаты хотят разместить противоракетную оборону в космосе

Противоракетная оборона США станет основой обеспечения безопасности страны. Она будет развиваться до тех пор, пока не сможет перехватывать ракеты противника на всех стадиях их полета, говорится в новой стратегии развития ПРО. Документ презентовал исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан. Он добавил, что противоракетная система должна защитить Соединенные Штаты даже от новых крылатых и гиперзвуковых ракет, которые разрабатывают Россия и Китай, пишет агентство РИА Новости.

Кроме того, Пентагон планирует усилить спутниковую группировку. В нее войдут как космические аппараты-разведчики, так и перехватчики. Замминистра обороны Майкл Гриффин пояснил: сначала военные проведут исследования и выяснят, во сколько обойдется выведение элементов ПРО на орбиту. Если расходы окажутся приемлемыми, то их внесут в оборонный бюджет уже в следующем году.

Между тем Иран и Северная Корея все еще остаются опасными для США. Из доклада следует, что Тегеран продолжает разрабатывать ядерные ракеты средней дальности, которые угрожают Европе, и также боеприпасы малого радиуса действия. Их могут использовать для нападения на корабли США и их союзников.

Что касается КНДР, то ее ракеты способны долететь даже до территории Соединенных Штатов. Поэтому авторы новой стратегии настаивают, что США должны быть особенно бдительны по отношению к Северной Корее.