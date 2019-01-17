Супруг британской королевы Елизаветы II попал в аварию

97-летний герцог Эдинбургский принц Филипп попал в автомобильную аварию неподалеку от имения Сэндрингэм в графстве Норфолк.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала вещательная корпорация Би-би-си, ссылаясь на Букингемский дворец.

Супруг британской королевы Елизаветы II не пострадал в ДТП, которое произошло в результате столкновения с другим автомобилем.

Пресс-служба Букингемского дворца заверила, что принц Филипп, который летом 2017 года официально завершил исполнение общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома, пребывает в добром здравии.

Несмотря на то, что герцог больше не принимает участие в торжественных процедурах, он может по своему выбору посещать те общественные мероприятия, на которых бывает его царственная жена.

За почти 70 лет принц Филипп принял участие в 22200 мероприятиях, произнес 5496 речей, был патроном или членом 785 организаций.