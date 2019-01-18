Российские гандболисты уступили французам

Во Франции продолжается чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. В заключительном матче группового этапа сборная России проиграла хозяевам турнира французам 22:23.

Сборная России еще до встречи потеряла шансы продолжить борьбу за медали. Однако наша команда дала бой сборной Франции. На протяжении большей части встречи россияне вели в счете. Но в конце второго тайма француза сравняли счет, а на последней минуте вышли вперед 23:22. У россиян была возможность завершить матч вничью. Но сборную Франции выручил вратарь, который и принес ей победу 23:22.

Сборная России заняла четвертое место в группе и не сможет продолжать борьбу за медали. Наша команда примет участие в утешительном турнире за 13 место. 19 января россиян ждет матч с командой Македонии.