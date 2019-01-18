Попавший в ДТП 97-летний супруг Елизаветы II был за рулем трезвым

Полиция графства Норфолк распространила заявление, что попавший в аварию супруг британской королевы Елизаветы II 97-летний принц Филипп был за рулем трезвым.

"Правилом для полиции является проверка всех водителей, попавших в аварии, на содержание паров алкоголя при выдохе. Мы подтверждаем, что оба водителя были проверены, результат проверок – негативный".

В полиции сообщили, что авария с участием супруга королевы произошла 17 января во второй половине дня недалеко от поместья Сандрингем в графстве Норфолк, где Елизавета II и ее супруг проводят зиму​​​, передает РИА Новости.

Land Rover принца Филиппа столкнулась на перекрестке с Kia и перевернулась, но в ней сработали подушки безопасности. Принц Филипп не пострадал, как и водитель другой машины. Оба водителя были доставлены в ближайшую больницу.