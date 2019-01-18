Число погибших и раненых в результате взрыва в кадетской школе в Боготе возросло

В результате взрыва в кадетской школе в столице Колумбии Боготе число погибших достигло 11 человек, раненых — 87.

Опознаны тела четырех погибших, среди них – гражданка Эквадора, проходившая обучение в кадетской школе, передает РИА Новости.

Уже установлено, что за рулем начиненного взрывчаткой джипа находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Он погиб на месте. Мотивы его действий пока не установлены.

Правоохранители в настоящее время проверяют возможную причастность погибшего к повстанческим группировкам.