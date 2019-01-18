Шатдаун и Brexit не дают Трампу и Мэй приехать в Давос

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации в Давос. Свое решение он обосновал продолжающимся шатдауном.

Изначально делегацию должен был представлять сам Трамп, однако затем планы поменялись. Планировалось, что делегацию возглавят министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь Майкл Помпео. Но в итоге от Вашингтона не поедет никто, передает "Россия 24".





Не посетит Давос в этом году и британский премьер Тереза Мэй. У нее свои проблемы — нерешенный вопрос с Brexit, который требует усердной работы.

В начале недели в палате общин с треском провалился предложенный Мэй план по выходу из ЕС, после чего прошло голосование о доверии правительству, но железная леди выстояла, и теперь должна представить новое предложение. Уже известно, что оно будет рассмотрено во вторник, 29 января.