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18 января 201905:58

25 соглашений и "Турецкий поток": итоги визита Владимира Путина в Сербию

25 соглашений, из них более десятка в инвестиционно-деловой сфере было подписано в ходе официального визита Владимира Путина в Сербию. Сумма контрактов только по линии РЖД насчитывает 230 миллионов евро.

Особое внимание во время переговоров на высшем уровне уделялось сотрудничеству в энергетической сфере, в частности, в связи с реализацией проекта "Турецкий поток". На совместной пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин заявил о готовности России принять участие в продолжении этого газопровода, в том числе и в сербском направлении.

 

"Мы готовы реализовать проекты продолжения "Турецкого потока" в европейские страны. Многие проявляют к этому интерес, нужно соответствующим образом только все оформить", — заявил президент России. — Мы готовы, у нас и ресурсов, как вы знаете, достаточно. Здесь вообще нет никаких проблем. Мы с Сербией такую работу ведем".

Владимир Путин отметил, что это касается и развития инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры по сербской территории: "Мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться суммой где-то примерно миллиард 400 миллионов долларов".

"Мы эту работу фактически готовим, даже практически ее начинаем", — сказал он.

Но в конечном итоге, по его словам, все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза, насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер уже заявил о готовности компании в ближайшие дни приступить к строительству в Сербии инфраструктуры для "Турецкого потока".

Газопровод прокладывают по дну Чёрного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

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