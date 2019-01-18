В США обсуждают идею отказа от пошлин на китайские товары

Руководство США обсуждает идею отказа от пошлин на китайские товары. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По данным издания, главный сторонник отказа от тарифов – министр финансов США Стивен Мнучин.

Он считает, что таким образом можно успокоить глобальные рынки, а также подстегнуть переговоры с КНР. Однако этой идее противостоит другой влиятельный чиновник – торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Он полагает, что подобный шаг будет расценен Пекином как слабость.

Результаты этой дискуссии предсказать невозможно. С одной стороны, Трамп часто прислушивается к точке зрения Лайтахайзера. С другой, он четко дает понять, что хочет как можно скорее заключить сделку с Пекином, передает телеканал "Россия 24".