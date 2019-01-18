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18 января 201907:30

В Шотландии найден самый старый экземпляр таблицы Менделеева

Самый старый печатный экземпляр таблицы Менделеева обнаружили в Шотландии. Сотрудники Университета Сент-Эндрюс решили устроить генеральную уборку в химической лаборатории. Там они и нашли периодическую таблицу.

Ее напечатали в типографии, которая открылась в Вене в 1875 году, то есть спустя всего шесть лет после того, как русский химик Дмитрий Менделеев впервые представил свою периодическую таблицу.
 

Это издание значительно отличается от современных; дело в том, что на тот момент были открыты далеко не все химические элементы, поэтому видно немало пропусков, сообщает телеканал "Россия 24".

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