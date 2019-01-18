Десятки тысяч сербов приветствовали Путина у главного собора Белграда

В ходе визита Владимира Путина в Сербию подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве на сумму около двухсот миллионов евро. Владимир Путин и Александр Вучич также обсудили участие Сербии в проекте "Турецкий поток". А после этого лидеры государств отправились в храм Святого Саввы.

Как только Владимир Путин появляется у Храма Святого Саввы — десятки тысяч сербов срываются в овациях. Они приехали сюда специально, что приветствовать российского президента. И это точно самый масштабный митинг в поддержку российского лидера и России — за пределами России.

Был уже поздний вечер, но перед главным собором Белграда — настоящее людское море. Кажется, что каждый пытается дотянуться до российского президента хотя бы камерой мобильного телефона: "Мы настолько любим Путина, хотели увидеть его. Хотели показать, насколько мы его любим, что сербский народ в Путине видит своего друга, который все делает в пользу Сербии", — говорит местная жительница.

Путин — на футболках, плакатах, у многих транспаранты — "Косово-Сербия", "Крым-Россия". И обращение — братья.

"Россия действительно это единственная страна в мире, которая защищает все ценности мировой культуры и старается бороться постоянно за правду, которая в этом мире очень мало", — сказал пришедший на встречу горожанин.



Быть здесь для сербов было важно еще и потому, что они просто хотели сказать спасибо за поддержку политическую, экономическую, наконец, за храм — самый большой на Балканах. Где внутреннее убранство — дело рук российских мастеров. Уникальная мозаика — 12 тысяч квадратных метров, ее создавали лучшие художники Москвы и Петербурга. Но завершающий штрих в этот вечер попросили сделать именно президентов двух стран.

Обрамление нимба Христа в цветах российского и сербского флага. Образ Спасителя — разместят в алтаре. Вместе с патриархом Сербским Иренеем Путин и Вучич зажигают свечи. Единство православия так важно именно сейчас. В Собор лидеры приехали после продолжительных переговоров. Но было время и для неформальной программы. В зале помимо официальных делегаций — не просто гости, — друзья.

"Сербию и Россию связывают узы дружбы многовековые и близкие духовные отношения. Во все времена — и в хорошие, и в сложные Сербия всегда демонстрировала характер, независимость и дорожила своим суверенитетом. И в сегодняшнем мире у нас есть все возможности, не только пройти через определенную систему сложностей, испытаний, но и выглядеть очень достойно, добиваться результатов и побеждать", — отметил Путин.



"Наша благодарность, наша дружба, искреннее чувство братства, которое мы чувствуем по отношению к российскому народу, никогда не кончится. И сегодня эта дружба подтверждается благодаря вам, господин президент. Вам и вашему народу, я желаю всего самого доброго", — сказал Вучич.

Гости оценили. Режиссер Кустурица — точно. В это время перед Кафедральным собором — тоже звучали русские песни. Но обратился ко всем Путин — уже по-сербски.