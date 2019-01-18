Укрощение строптивой: Настя Рыбка превратила в балаган свое задержание

Депортированная из Таиланда Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, попыталась оказать сопротивление российским оперативникам по прибытии в Москву. Снятое на видео противостояние получилось недолгим.

Самолет с Вашукевич, Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и еще пятью участниками секс-тренингов для российских туристов приземлился в Шереметьеве в четверг вечером. Сразу после прохождения погранконтроля проведших более 10 месяцев в тайской тюрьме "учителей" встречали полицейские. Как позже выяснилось, им инкриминируют вовлечение в занятия проституцией.

Настя Рыбка превратила задержание в балаган: увидев стражей порядка, она тут же уселась на пол и отказалась проследовать в отделение. Ее попытались силой усадить в инвалидную коляску, но девушка отбрыкивалась, так что ее пришлось взять под руки и нести.

Полиция Таиланда провела рейд в одном из отелей Паттайи 25 февраля 2018 года. Слушатели сек-тренинга были допрошены и отпущены, а вот организаторов задержали. Им вменялась незаконная предпринимательская деятельность в Таиланде. Гражданка Белоруссии Вашукевич была приговорена к 9 месяцам тюрьмы. Этот срок она провела за решеткой еще во время следствия по делу. Аналогичный приговор получили называющий себя тренером по личностному росту Алекс Лесли и еще пятеро участников секс-тренингов.