Минобороны: столкнувшиеся в небе истребители выполняли полет без боекомплекта

При выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание двух самолетов Су-34, передает телеканал "Россия 24".

Как заявили в Минобороны, экипажи истребителей-бомбардировшиков катапультировались. Проводится поисковая операция, в ней задействованы Самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 .

В оборонном ведомстве пояснили, что при отработке маневрирования в 8:07 по московскому времени произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО.

Отмечается, что столкнувшиеся истребители Су-34 выполняли полет без боекомплекта. Они входят в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, базирующегося на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре. Обстоятельства инцидента выясняются.