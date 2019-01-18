Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 января 201910:56

Подмосковные врачи сделали заказ в KFC вместо помощи мужчине без сознания

ВКонтакте

В подмосковном Одинцове заехавшая в ресторан KFC бригада скорой помощи проигнорировала лежавшего на полу без сознания мужчину, сосредоточившись на заказанных блюдах. Другие посетители на помощь пострадавшему тоже не спешили, но сняли медиков на видео.

 

"Сидим в KFC, упал мужик без сознания. Что делает скорая? Та-дам!" — произносит автор ролика, снимая спокойно сидящих за столом фельдшеров.

Впрочем, на помощь мужчине не пришел и никто из других посетителей заведения.

Покидая общепит, медики просто прошли мимо пострадавшего, но спустя 15 минут, как утверждает автор, вернулись в сопровождении полиции и все же оказали помощь. О дальнейшей судьбе мужчины ничего не сообщается.

Сейчас

11:25

Столкновение Су-34: один из летчиков обнаружен и спасен

10:08

Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open Возняцки

10:00

На Дальнем Востоке столкнулись истребители Су-34

23:35

ДТП в Тульской области: погиб полицейский, шесть человек получили травмы

21:23

Путин посетил храм Святого Саввы в Белграде

20:13

Настю Рыбку задержали в Шереметьеве

19:42

Экипаж Николаева выиграл "Дакар"-2019

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минобороны: столкнувшиеся в небе истребители выполняли полет без боекомплекта

Минобороны: столкнувшиеся в небе истребители выполняли полет без боекомплекта

42 минуты назад
Десятки тысяч сербов приветствовали Путина у главного собора Белграда

Десятки тысяч сербов приветствовали Путина у главного собора Белграда

2 часа назад
В Чечне суд разрешил списать жителям долги за газ

В Чечне суд разрешил списать жителям долги за газ

2 часа назад
Укрощение строптивой: Настя Рыбка превратила в балаган свое задержание

Укрощение строптивой: Настя Рыбка превратила в балаган свое задержание

2 часа назад
Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open Возняцки

Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open Возняцки

1 час назад
Подмосковные врачи сделали заказ в KFC вместо помощи мужчине без сознания

Подмосковные врачи сделали заказ в KFC вместо помощи мужчине без сознания

34 минуты назад
Монетарная политика США укротила Китай

Монетарная политика США укротила Китай

10 часов назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
На Украине журналистку Елену Бойко арестовали на два месяца

На Украине журналистку Елену Бойко арестовали на два месяца

7 часов назад
В США обсуждают идею отказа от пошлин на китайские товары

В США обсуждают идею отказа от пошлин на китайские товары

5 часов назад
Поднять пособие родителям детей-инвалидов: депутаты Госдумы отмолчались

Поднять пособие родителям детей-инвалидов: депутаты Госдумы отмолчались

17 часов назад
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

20 часов назад
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

14.01.2019 13:06
12 мультфильмов про юных изобретателей

12 мультфильмов про юных изобретателей

40 минут назад
Смертельная утечка: самые крупные взрывы бытового газа в России

Смертельная утечка: самые крупные взрывы бытового газа в России

1 час назад
Владимир Путин прокатил президента Сербии на новейшем лимузине Aurus

Владимир Путин прокатил президента Сербии на новейшем лимузине Aurus

1 час назад
"Звездные войны" Трампа: США хотят разместить ПРО в космосе

"Звездные войны" Трампа: США хотят разместить ПРО в космосе

1 час назад
WADA изъяло данные Московской антидопинговой лаборатории

WADA изъяло данные Московской антидопинговой лаборатории

1 час назад
Кофейный кризис? 60% дикорастущих кофейных деревьев оказались под угрозой исчезновения

Кофейный кризис? 60% дикорастущих кофейных деревьев оказались под угрозой исчезновения

2 часа назад
Вести.net: GPS может стать неточным из-за американских политиков

Вести.net: GPS может стать неточным из-за американских политиков

2 часа назад
21 погибший, 68 раненых: в Колумбии объявлен трехдневный траур

21 погибший, 68 раненых: в Колумбии объявлен трехдневный траур

2 часа назад
Убийце внучки известного актера Моргана Фримена дали 20 лет

Убийце внучки известного актера Моргана Фримена дали 20 лет

3 часа назад
"Дизельгейт": бывшие сотрудники "Ауди" сменят кольца на браслеты

"Дизельгейт": бывшие сотрудники "Ауди" сменят кольца на браслеты

3 часа назад
В Шотландии найден самый старый экземпляр таблицы Менделеева

В Шотландии найден самый старый экземпляр таблицы Менделеева

4 часа назад
Правительство Японии официально объявило о визите Синдзо Абэ в Россию

Правительство Японии официально объявило о визите Синдзо Абэ в Россию

4 часа назад
В ближайшие 50 лет астероид Апофис может столкнуться с Землей

В ближайшие 50 лет астероид Апофис может столкнуться с Землей

4 часа назад
Санкт-Петербург и Дальний Восток накроют снежные циклоны

Санкт-Петербург и Дальний Восток накроют снежные циклоны

4 часа назад
Шатдаун и Brexit не дают Трампу и Мэй приехать в Давос

Шатдаун и Brexit не дают Трампу и Мэй приехать в Давос

5 часов назад
НХЛ. Дружные победы клубов из Нью-Йорка

НХЛ. Дружные победы клубов из Нью-Йорка

5 часов назад
Антрополог: стопа человека в будущем будет похожа на слоновью

Антрополог: стопа человека в будущем будет похожа на слоновью

6 часов назад
В состав Тихоокеанского флота вошел противодиверсионный катер "Грачонок"

В состав Тихоокеанского флота вошел противодиверсионный катер "Грачонок"

8 часов назад
Горнолыжников в Чехии эвакуировали с помощью вертолетов и "живых лестниц"

Горнолыжников в Чехии эвакуировали с помощью вертолетов и "живых лестниц"

9 часов назад
Ученые обеспокоены засорением околоземной орбиты для спутников связи

Ученые обеспокоены засорением околоземной орбиты для спутников связи

9 часов назад
Александр Зубков будет вынужден покинуть пост президента Федерации бобслея

Александр Зубков будет вынужден покинуть пост президента Федерации бобслея

10 часов назад
Попавший в ДТП 97-летний супруг Елизаветы II был за рулем трезвым

Попавший в ДТП 97-летний супруг Елизаветы II был за рулем трезвым

10 часов назад
Во Владивостоке начинается Всероссийский театральный марафон

Во Владивостоке начинается Всероссийский театральный марафон

11 часов назад
Российские гандболисты уступили французам

Российские гандболисты уступили французам

11 часов назад
Эксперт: новая ПРО США не угроза для российских гиперзвуковых ракет

Эксперт: новая ПРО США не угроза для российских гиперзвуковых ракет

11 часов назад
Суд Швейцарии отменил арест акций "Газпрома" в компаниях Nord Stream и Nord Stream 2

Суд Швейцарии отменил арест акций "Газпрома" в компаниях Nord Stream и Nord Stream 2

12 часов назад
Эксперты WADA успешно завершили свою миссию в Москве

Эксперты WADA успешно завершили свою миссию в Москве

12 часов назад
Баскетболисты ЦСКА нанесли поражение "Баварии"

Баскетболисты ЦСКА нанесли поражение "Баварии"

13 часов назад
Заторов станет меньше: в Москве открыли новую эстакаду

Заторов станет меньше: в Москве открыли новую эстакаду

13 часов назад
Рада узаконила рейдерский захват церквей

Рада узаконила рейдерский захват церквей

14 часов назад
Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена

Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена

15 часов назад
Вучич подарил Путину щенка Пашу

Вучич подарил Путину щенка Пашу

16 часов назад
В Петербурге продают квартиру, где Шостакович писал "Ленинградскую симфонию"

В Петербурге продают квартиру, где Шостакович писал "Ленинградскую симфонию"

17 часов назад
Ранняя версия Android 10 Q: темное оформление, десктопный режим

Ранняя версия Android 10 Q: темное оформление, десктопный режим

17 часов назад
С мели под стражу: сухогруз "Кузьма Минин" арестован в Великобритании

С мели под стражу: сухогруз "Кузьма Минин" арестован в Великобритании

17 часов назад
Роботизированное ископаемое: существо, жившее 300 миллионов лет назад, прошлось по беговой дорожке

Роботизированное ископаемое: существо, жившее 300 миллионов лет назад, прошлось по беговой дорожке

20 часов назад
За месяц в России подорожали автомобили 26 брендов

За месяц в России подорожали автомобили 26 брендов

21 час назад
Рассекречен новый бюджетный кроссовер Chevrolet

Рассекречен новый бюджетный кроссовер Chevrolet

17.01.2019 11:03
Павел Дуров пообещал исполнить мечты пользователей Telegram

Павел Дуров пообещал исполнить мечты пользователей Telegram

17.01.2019 10:56
Соседство на 4 миллиарда долларов: Покемоны и Гарри Поттер для смартфонов

Соседство на 4 миллиарда долларов: Покемоны и Гарри Поттер для смартфонов

17.01.2019 10:48
Посмотрите, как 126 автомобилей дымят покрышками на рекорд Гиннесса!

Посмотрите, как 126 автомобилей дымят покрышками на рекорд Гиннесса!

17.01.2019 09:53