Подмосковные врачи сделали заказ в KFC вместо помощи мужчине без сознания

В подмосковном Одинцове заехавшая в ресторан KFC бригада скорой помощи проигнорировала лежавшего на полу без сознания мужчину, сосредоточившись на заказанных блюдах. Другие посетители на помощь пострадавшему тоже не спешили, но сняли медиков на видео.

"Сидим в KFC, упал мужик без сознания. Что делает скорая? Та-дам!" — произносит автор ролика, снимая спокойно сидящих за столом фельдшеров.

Впрочем, на помощь мужчине не пришел и никто из других посетителей заведения.

Покидая общепит, медики просто прошли мимо пострадавшего, но спустя 15 минут, как утверждает автор, вернулись в сопровождении полиции и все же оказали помощь. О дальнейшей судьбе мужчины ничего не сообщается.