Шарапова: ради таких матчей, как с Возняцки, я и тренируюсь

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии против датчанки Каролин Возняцки призналась, что она ожидала трудностей от третьей ракетки мира.

"Думаю, что матч против Возняцки был достаточно высокого уровня. Я знала, что этот матч будет тяжелым, — сказала Шарапова, слова которой приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на ESPN. — У меня было не так много игр в прошлом году, особенно против лучших теннисисток. Но ради таких матчей я и тренируюсь".

Также Шарапова поделилась своим мнением о предстоящей сопернице – австралийке Эшли Барти, которая является 15 ракеткой мира.



"На мой взгляд, ее история просто феноменальна. Я в курсе, что она делала небольшой перерыв, после чего вернулась и вновь поднялась. Она выглядит невероятно хорошо. Здесь у нее будет сильная поддержка болельщиков, но я буду сражаться".

Напомним, что матч Шараповой с Барти в рамках 1/8 финала Australian Open состоится 20 января.