Павел Колобков: Россия выполнила все требования WADA по доступу к лаборатории

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков уверил, что российская сторона выполнила перед Всемирным антидопинговым агентством все требования по предоставлению базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Теперь слово за комитетом WADA по соответствию, который должен дать свою оценку выполнению российской стороной условий восстановления РУСАДА в правах. Вердикт организации должен будет учесть исполком WADA, который вынесет окончательное решение 22 января.



"Последний визит экспертов WADA прошел в плотном графике. Была проведена объемная работа во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая Следственный комитет России, — приводит слова Колобкова "Россия 24". – Все участники процесса были нацелены на успешный результат. Со своей стороны Министерство спорта России оказало максимальное содействие в решении всех вопросов, связанных с копированием данных".

"Сейчас можно уверенно сказать – мы выполнили все требования Всемирного агентства согласно нашим договоренностям и в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России. Убежден, что полученные данные позволят достичь истины в интересах "чистого" спорта".

Напомним, что специалисты WADA работали в Московской антидопинговой лаборатории с 10 по 17 января. По итогам недельной работы ими были изъяты данные о допинг-пробах российских спортсменов.