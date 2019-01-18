Росгвардия ответила на претензию нефтяников

В Росгвардии с удивлением узнали о жалобах нефтяных компаний в Совет безопасности РФ на возможную монополизацию рынка охранных услуг со стороны ведомства.

"Мы были удивлены таким обращениям, потому что у нас достаточно конструктивное взаимоотношение со всем участниками рынка и в первую очередь с ТЭК", — сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, в самом ведомстве никаких обращений от нефтяных компаний не получали. "Мы как минимум несколько раз в квартал проводим заседания, на которых данные проблемы не поднимались", — указал он.

Также Грибакин опроверг данные о большом количестве проверок частных охранных организаций, работающих в сфере ТЭК. Когда охранная функция перешла от МВД к Росгвардии, была установлена прозрачная система проверочных мероприятий, и руководители ЧОП имеют возможность на сайте Генпрокуратуры узнать, когда будут проверки, подчеркнул пресс-секретарь Росгвардии.

Росгвардия с момента создания в 2016 году получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП "Охрана". Как стало известно газете "Коммерсант", "Лукойл", "Газпром нефть", "Сибур" и "Татнефть" в письме секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву пожаловались на увеличения числа предписаний в адрес охраны на предприятиях.