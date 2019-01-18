Лавров: Россия все еще открыта для обсуждения ДРСМД, даже несмотря на провал переговоров в Женеве
Россия готова продолжать обсуждать Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Причем даже несмотря на то, что переговоры в Женеве провалились из-за ультимативной позиции США, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с немецким коллегой Хайком Маасом.
Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что понимает озабоченность европейцев: никто не забыл кризис, связанный с размещением в Европе американских ракет Pershing. Поэтому выход Штатов из ДРСМД негативно скажется на международной безопасности, поставит под удар Договор о стратегических наступательных вооружениях, или СНВ-3, и помешает дальнейшему разоружению, уверен Лавров.
Хайко Маас, в свою очередь, призвал уничтожить ракету 9M729, которая, по мнению американцев и их союзников по НАТО, нарушает ДРСМД. Также глава германского МИД отметил, что Россия и ФРГ движутся в верном направлении: запущен ряд совместных инициатив, которые, в том числе, призваны укрепить добрые отношения двух стран.
Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Он запрещает России и США разрабатывать, производить и хранить ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 километров. По мнению американцев, российский боеприпас 9М729 это соглашение нарушает, однако доказательств этому Штаты до сих пор не предоставили.
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