Адвокат Хаски подал жалобу в ЕСПЧ

Защита российского рэп-исполнителя Хаски (сценический псевдоним Дмитрия Кузнецова) подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на незаконные лишение свободы и административное наказание в ходе гастролей в Краснодаре в ноябре 2018 года, передает "Интерфакс".

Об этом сообщил адвокат Алексей Аванесян в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщалось, 25-летний рэп-исполнитель из Улан-Удэ Кузнецов был задержан в конце ноября у входа в один из краснодарских клубов, где должен был состояться его концерт, однако в последний момент мероприятие отменили.

Рэпер планировал дать в Краснодаре один концерт в зале "Арена Холл", но в выступлении ему было отказано по распоряжению прокуратуры. Перенести концерт на другую площадку организаторы не смогли.

По словам очевидцев, Хаски вышел на улицу и около входа в клуб, запрыгнул на крышу припаркованного автомобиля, чтобы исполнить песню, после чего был задержан полицейскими.

Первомайский районный суд Краснодара 22 ноября 2018 года назначил Кузнецову 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство и отказ пройти медосвидетельствование. 26 ноября вышестоящей инстанцией приговоры были отменены, исполнитель вышел на свободу. Хаски был выпущен на свободу.