Москвичам и питерцам обещают 21 января кровавую Луну

Утром 21 января 2019 года жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть лунное затмение. Но это только при благоприятной погоде. Затмение можно будет наблюдать с 7 часов 45 минут до 8 часов 45 минут по московскому времени.

Это последнее лунное затмение перед шестилетним перерывом, отмечает заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова. Во время затмения Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Но Луна в тени Земли полностью не пропадает. При этом солнечные лучи, преломляясь в земной атмосфере, окрашивают Луну в красноватый цвет, сообщает "Интерфакс".

"Луна получается красноватой, — отмечает Мария Смирнова. – Мы называем это кровавой Луной".

Заранее определить оттенок кровавой Луны невозможно – он зависит от состояния атмосферы. Если атмосфера загрязнена какими-либо выбросами, то кровавая Луна будет темного оттенка, если воздух чист и свеж, то кровавая Луна окажется светлее.