Пилоты Су-34 в безопасности. Их передали медикам

Два спасенных пилота фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые разбились в Японском море, доставлены на авиабазу и переданы в руки медикам. Поиски еще двух членов экипажа продолжаются, сообщает агентство "Интерфакс".

Сейчас в месте проведения спасательной операции плохая погода: достаточно сильный ветер и полутораметровые волны. В поисках участвуют два вертолета Ми-8 и самолет Ан-12. Также помогают рыбаки: траулер "Председатель Ганслеп" одним из первых подоспел к месту падения бомбардировщиков. Следом за ним пришло судно "Екатерина". Синоптики прогнозируют, что циклон скоро уйдет из района поисков и погода улучшится.

Напомним, 18 января два фронтовых бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время учебно-тренировочного полета. Инцидент произошел над Японским морем, в 35 километрах от берега. Оба экипажа успели катапультироваться и приземлились на воду.

Стоит отметить, что если температура воды ниже 16 градусов по Цельсию, то пилоты морской авиации обязаны носить специальные ярко-оранжевые комплекты ВМСК-4-15. Они непромокаемые и достаточно теплые, чтобы человек мог продержаться в ледяной воде не менее 12 часов. Плюс в аварийный комплект входят надувной плот, рация, фонарь и даже зеркало. С его помощью можно посмотреть, все ли в порядке с экипировкой, или подать сигнал спасателям.

Су-34 – современный российский фронтовой бомбардировщик, который должен заменить в ВКС устаревающий Су-24. На 12 точках подвески самолета можно разместить до 8 тонн оружия. В арсенал боевой машины входят авиационные бомбы, ракеты "воздух-поверхность" и блоки реактивных снарядов. В некоторых случаях Су-34 используется в качестве истребителя: он способен нести ракеты "воздух-воздух" как ближнего, так и среднего радиусов действия.

Кроме того, боевой самолет оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы "Хибины", который защищает боевой самолет от управляемого оружия. В первую очередь он засекает излучение радаров систем ПВО и мешает РЛС определить тип цели, ее скорость, расстояние до нее.

Комплекс "Хибины" существует в двух вариантах. Первый — небольшой и защищает только сам Су-34. Второй — крупнее, но зато он превращает фронтовой бомбардировщик в полноценный самолет радиоэлектронный борьбы, который способен прикрыть помехами целые авиационные звенья.