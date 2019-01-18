Сбивший девушку пьяный судья перешел в наступление и может выйти сухим из воды

В "Прямой эфир" пришла спортсменка Виктория Зверева, пострадавшая от наезда на нее в Краснодаре пьяного судьи. После наезда на девушку он пытался замять происшествие, а когда это не удалось, стал угрожать "корочками".

Девушка рассказала, что только после резонанса в соцсетях и СМИ удалось предать огласке это происшествие.

Поначалу правоохранители даже не хотели заниматься этим инцидентом, потому что Крикоров обладал неприкосновенностью.

В студии программы Виктория подробно рассказала, что произошло в тот роковой для нее вечер.

В результате ДТП у Вики оторвана коленная чашечка, что для нее – действительно очень большая трагедия. Девушка занимается тхэквондо, входит в сборную Краснодарского края, и ноги для нее – это все.

Однако теперь Виктории требуется сложная операция, длительная реабилитация, и не факт, что даже после этого она сможет вернуться в большой спорт.

После разразившегося скандала Арсен Крикоров для того, чтобы не быть лишенным статуса судьи принудительно, подал прошение об отставке.

Это значит, что уже через год он сможет восстановиться в правах и начать работать судьей в другом регионе.

Более того: Крикоров перешел в наступление. Он утверждает, что сам в данной ситуации – жертва, а потерпевшая и ее мать вымогают у него деньги.

При этом уголовное дело в отношении Крикорова до сих пор не возбуждено. По нему идет "проверка", поскольку судья – "спецсубъект", а против них завести дело практически невозможно.

Удастся ли привлечь к ответственности военного судью, или же он выйдет сухим из воды? Сможет ли Виктория восстановиться после травмы? И что можно сделать, чтобы не только это, но и другие преступления, совершенные на дорогах людьми со статусом, не оставались безнаказанными?

О последствиях этого резонансного ДТП в Краснодаре – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".