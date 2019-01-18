Аресты в Москве: в Конькове задержана банда черных риелторов в погонах
Рядовое расследование махинаций с недвижимостью на юго-западе Москвы неожиданно приняло серьезный оборот. В преступной схеме отъема жилья у одиноких людей оказались замешаны сотрудники окружного УВД. Сегодня в домах полицейских прошли обыски. Один из них – предположительно, участковый, выполнявший роль информатора, уже задержан. К делу пришлось подключаться ФСБ и Управлению собственной безопасности МВД.
Небывалый случай для столичной полиции — как минимум четырех офицеров из ОВД по району Коньково подозревают в мошенничестве, причем в составе рейдерских банд.
- У вас участковых задержали и начальника дежурной части. Они давно работали с ОПГ?
- Не знаю, у меня нет такой информации.
- Говорят, что они здесь 10 лет возглавляли ОПГ с черными риелторами.
- Я не в курсе, извините.
Всю ночь в ОВД "Коньково" и в Управлении полиции Юго-Западного округа столицы работали сотрудники ФСБ.
"Следователи Главного следственного управления по городу Москве совместно с оперативными сотрудниками провели обыски у предположительно причастных к преступлению сотрудников полиции УВД ЮЗАО. 33-летний сотрудник полиции задержан", — рапортует официальный представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.
Капитан полиции — участковый Ярослав Сухов. Его подельники спешно взяли больничные. По данным следствия, ОПГ "Коньковские" отбирала недвижимость у москвичей в течение 10 лет.
- О скольких случаях квартирного рейдерства по Юго-Западному округу вам известно?
"Мне известны десятки случаев. Я занимаюсь несколькими десятками, а их на самом деле, наверно, более 500", — предполагает адвокат Оксана Филачева.
- Известно ли об отказах в возбуждении уголовных дел по таким случаям?
"Огромное количество отказов в возбуждении уголовных дел", — подтверждает адвокат.
"На этой фотографии у меня — те люди, которые вломились ко мне в квартиру и 6 дней создавали невыносимые условия совместного проживания, требовали им заплатить пять миллионов, положить на стол. И они тогда уйдут", — рассказывает потерпевшая Людмила Чибисова.
- Полицию вызывали?
"Полиция приезжала, бездействовала!" – подтверждает потерпевшая.
- Из какого ОВД?
"Из ОВД "Академический", — следует ответ.
- Это тоже УВД по Юго-Западу?
"Да, Юго-Запад".
Участковых также подозревают в сливе информации об одиноких стариках, конфликтах между содольщиками и прочих проблемных квартирах черным риелторам.
Более пяти лет мы рассказывали о том, что банды квартирных рейдеров не смогли бы действовать без своих нотариусов, своих судей, своих сотрудников полиции. И вот, наконец, лед тронулся, оборотней в погонах начали задерживать!
Именно в Юго-Западном округе Москвы орудовала банда бывшего участкового Евгения Макарова. Завладев долей недвижимости, рейдеры подселяли в квартиру уголовников, которые превращали жизнь жертвы в ад при полном попустительстве полиции.
"Возьмем дело Ларисы Дреминой. Там же видео все были показаны, когда участковый просто стоял и смотрел, как Ларису Дремину избивали!" – предлагает защитница Оксана Филачева.
Для Константина Толмачева попытка сопротивляться совместному натиску долевых рейдеров и людей в погонах и вовсе обернулась тюрьмой и потерей квартиры.
"Они пытались вломиться в дверь и получили отпор. Пытались угрожать, угрожали, пытались завязать драку. После чего инициировали тяжкие телесные повреждения. Они сделали, сфальсифицировали справки, и подали заявление в суд на меня, я был осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы", — поясняет жертва банды черных риелторов в погонах Константин Толмачев.
- Роль полиции была какова?
"Абсолютное бездействие, на наши вызовы не приезжали. Это, — показывает он, — пачка отказов за 4 года".
Судя по горам изъятых оперативниками ФСБ дел, круг подозреваемых вскоре может быть существенно расширен. А у сотен жертв черных риелторов появилась надежда добиться справедливости.
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