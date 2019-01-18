Аресты в Москве: в Конькове задержана банда черных риелторов в погонах

Рядовое расследование махинаций с недвижимостью на юго-западе Москвы неожиданно приняло серьезный оборот. В преступной схеме отъема жилья у одиноких людей оказались замешаны сотрудники окружного УВД. Сегодня в домах полицейских прошли обыски. Один из них – предположительно, участковый, выполнявший роль информатора, уже задержан. К делу пришлось подключаться ФСБ и Управлению собственной безопасности МВД.

Небывалый случай для столичной полиции — как минимум четырех офицеров из ОВД по району Коньково подозревают в мошенничестве, причем в составе рейдерских банд.

- У вас участковых задержали и начальника дежурной части. Они давно работали с ОПГ?

- Не знаю, у меня нет такой информации.

- Говорят, что они здесь 10 лет возглавляли ОПГ с черными риелторами.

- Я не в курсе, извините.

Всю ночь в ОВД "Коньково" и в Управлении полиции Юго-Западного округа столицы работали сотрудники ФСБ.

"Следователи Главного следственного управления по городу Москве совместно с оперативными сотрудниками провели обыски у предположительно причастных к преступлению сотрудников полиции УВД ЮЗАО. 33-летний сотрудник полиции задержан", — рапортует официальный представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Капитан полиции — участковый Ярослав Сухов. Его подельники спешно взяли больничные. По данным следствия, ОПГ "Коньковские" отбирала недвижимость у москвичей в течение 10 лет.

- О скольких случаях квартирного рейдерства по Юго-Западному округу вам известно?

"Мне известны десятки случаев. Я занимаюсь несколькими десятками, а их на самом деле, наверно, более 500", — предполагает адвокат Оксана Филачева.

- Известно ли об отказах в возбуждении уголовных дел по таким случаям?

"Огромное количество отказов в возбуждении уголовных дел", — подтверждает адвокат.

"На этой фотографии у меня — те люди, которые вломились ко мне в квартиру и 6 дней создавали невыносимые условия совместного проживания, требовали им заплатить пять миллионов, положить на стол. И они тогда уйдут", — рассказывает потерпевшая Людмила Чибисова.

- Полицию вызывали?

"Полиция приезжала, бездействовала!" – подтверждает потерпевшая.

- Из какого ОВД?

"Из ОВД "Академический", — следует ответ.

- Это тоже УВД по Юго-Западу?

"Да, Юго-Запад".

Участковых также подозревают в сливе информации об одиноких стариках, конфликтах между содольщиками и прочих проблемных квартирах черным риелторам.

Более пяти лет мы рассказывали о том, что банды квартирных рейдеров не смогли бы действовать без своих нотариусов, своих судей, своих сотрудников полиции. И вот, наконец, лед тронулся, оборотней в погонах начали задерживать!

Именно в Юго-Западном округе Москвы орудовала банда бывшего участкового Евгения Макарова. Завладев долей недвижимости, рейдеры подселяли в квартиру уголовников, которые превращали жизнь жертвы в ад при полном попустительстве полиции.

"Возьмем дело Ларисы Дреминой. Там же видео все были показаны, когда участковый просто стоял и смотрел, как Ларису Дремину избивали!" – предлагает защитница Оксана Филачева.

Для Константина Толмачева попытка сопротивляться совместному натиску долевых рейдеров и людей в погонах и вовсе обернулась тюрьмой и потерей квартиры.

"Они пытались вломиться в дверь и получили отпор. Пытались угрожать, угрожали, пытались завязать драку. После чего инициировали тяжкие телесные повреждения. Они сделали, сфальсифицировали справки, и подали заявление в суд на меня, я был осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы", — поясняет жертва банды черных риелторов в погонах Константин Толмачев.

- Роль полиции была какова?

"Абсолютное бездействие, на наши вызовы не приезжали. Это, — показывает он, — пачка отказов за 4 года".

Судя по горам изъятых оперативниками ФСБ дел, круг подозреваемых вскоре может быть существенно расширен. А у сотен жертв черных риелторов появилась надежда добиться справедливости.