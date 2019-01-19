Безразличие и равнодушие: врачи скорой не обратили внимания на человека без сознания

В подмосковном Одинцове следователи проверяют информацию о том, что врачи скорой помощи проигнорировали лежащего без сознания человека. И он, и медики находились в местном кафе — где были и другие посетители, один из которых снял происходившее на видео.

Сеть ресторанов быстрого питания комментирует историю неохотно. Как стало известно, на видео не бездомный, а в состоянии алкогольной интоксикации житель города Одинцово. Врачи частной скорой помощи, находящиеся рядом вместо оказания неотложных мероприятий, продолжают есть куриные ножки, запивая газировкой.

Видео внимательно изучают в Минздраве и медицинских сообществах. Мнения медиков разделились.

Как уверяют очевидцы, приехавшая после звонков посетителей ресторана государственная скорая помощь, провела обследование. Мужчину сразу госпитализировали. При этом, врачи-частники уехали еще до приезда коллег.

Вопрос неоказания помощи врачом, находящимся не на посту – доказать сложно. При этом, каждый доктор обязательно дает ту самую клятву Гиппократа — помогать в любой ситуацию тому, кому эта помощь нужна.

Житель Одинцово, как выяснилось — не алкоголик, а человек, попавший в трудную жизненную ситуацию. Правда, пользователей интернета шокировала реакция и снимавшего видео. Вместо попыток самому помочь, он не убирал объектив с ничего не делающих врачей.

А это уже наш эксперимент в центре Москвы. Снимаем камерой издалека. На улице холодно. Ложимся на дорогу, как будто стало плохо. Из полусотни прохожих — остановились несколько человек. Остальные, возможно, слишком спешили на работу.

Тем временем, именно на этой неделе в центре Москвы в Пресненском районе погибла женщина. Пожилую москвичку нашли на лавочке на Большой Никитской улице. Она была без сознания. Медики констатировали смерть от сильного переохлаждения.