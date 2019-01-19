Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

По последним данным, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на трубопроводе с горючим в центральной Мексике возросло до, как минимум, 71.

Справиться с огнем пожарным расчетам пока не удается. На месте происшествия работают две машины с установками пенного пожаротушения, а также специально подготовленные сотрудники нефтегазовой компании.

Ранее сообщалось, что в результате страшного ЧП погибли 20 человек, десятки людей пострадали, сообщает ТАСС. Трагедия произошла на месте нелегальной врезки в трубопровод в момент, множество людей занимались там незаконным отбором топлива.

В связи с произошедшим в Мексике начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти Мехико направили в Идальго к месту ЧП четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.