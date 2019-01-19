В Мексике вспыхнул второй за сутки пожар на трубопроводе

Второй за сутки серьезный инцидент произошел на трубопроводе в Мексике, информации о погибших и пострадавших пока не поступало, сообщает La Verdad. Камера наблюдения зафиксировала вздымающиеся в ночное небо языки пламени.

Первый пожар произошел в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго: местные жители пробили трубу, по которой прокачивают бензин, и выстроились в очередь с канистрами. За процессом со стороны наблюдали несколько полицейских нарядов, которые не рискнули разгонять "собирателей топлива". В какой-то момент проскочила искра и скопившееся в вырытых канавах топливо вспыхнуло, а вместе с ним и оказавшиеся рядом люди.

На кадрах с места видно, что земля под трубопроводом превратилась в огненное озеро, от которого разбегаются горящие люди и падают в поле. По последним данным, жертвой трагедии стал по меньшей мере 21 человек, около 90 получили ожоги и травмы.

Sobrevolando el lugar de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan. Estamos aplicando todas las medidas necesarias para atender a la población de la zona. pic.twitter.com/ptPGOGLbF5 — Omar Fayad (@omarfayad) 19 января 2019 г.

В настоящее время территория оцеплена военнослужащими и полицейскими, жителей близлежащих домов эвакуировали.

🚨 #Precaución 🚨



Autoridades de San Juan del Río reportan estallido aparentemente de ductos de Pemex en las inmediaciones de la comunidad de Paso de Mata, cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar, no se reportan heridos. #Seguridad #SanJuandelRío #Pemex pic.twitter.com/JrEiYQfKMS — Círculo Radio (@Circulo_Radio) 19 января 2019 г.

Второй случай произошел в муниципалитете Пасо-де-Мата в штате Керетаро — там вспыхнул принадлежащий компании Pemex трубопровод. Очевидец снял на видео поднимающийся в небо на несколько десятков метров столб пламени. Что стало причиной ЧП, еще только предстоит выяснить. Информации о пострадавших пока не поступало.