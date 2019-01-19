Трамп пока не планирует объявлять режим ЧП

В субботу в 23:00 по московскому времени президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации. Наблюдатели предполагали, что президент объявит режим чрезвычайного положения, но, по данным CNN от источников в Белом доме, Трамп всего лишь предложит демократам завершить правительственный кризис переговорами. Прошлая встреча Трампа с лидерами Демократической партии завершилась безрезультатно, поэтому президент может пойти на уступки.

Бюджетный кризис в США разразился из-за нежелания Конгресса финансировать строительство стены на границе с Мексикой. Из-за отсутствия бюджета частично приостановлено функционирование федерального правительства, пишет ТАСС.

Если Трамп не откажется от предвыборного обещания отгородиться от Мексики барьером, демократы могут провалить и этот раунд переговоров. Введение режима ЧП позволит Трампу использовать 5 миллиардов долларов из бюджета Пентагона для строительства стены.

С 22 декабря в США остаются без финансирования Госдепартамент, Минфин, Минторг и министерство внутренней безопасности.