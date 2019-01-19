На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКУ

На певицу Лолиту Милявскую подали в суд. Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" требует взыскать с нее почти 760 тысяч рублей. Именно столько Милявская должна по оплате услуг ЖКХ, сообщает в субботу агентство городских новостей "Москва".

В исковом заявлении уточняется, что основную сумму долга — почти 610 тысяч — составляет неуплата "за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги" с 2014 года. Более 148 тысяч рублей составили пени за три года. Исковое заявление поступило в суд Басманного района Москвы 15 января.

Это не первое судебное разбирательство Милявской. В 2012 году суд отклонил иск ТСЖ "Таганская площадь" к певице с требованием уплатить долг в 500 тысяч рублей. Певица не перечисляла взносы на капремонт, мотивируя это тем, что он запланирован аж на 2041 год.