Патриарх Кирилл напомнил россиянам, что Бог важнее денег

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Крещения Господня совершил богослужение в Елоховском соборе. Патриарх совершил чин Великого водоосвящения и окропил прихожан святой водой, пишет РИА Новости.

Обратившись к собравшимся, Патриарх Кирилл напомнил, что "все совершается ровно настолько, насколько это угодно Богу"​​​. По словам предстоятеля, горячая вера и смирение помогут христианину не сбиться с "правильного пути".

Патриарх предостерег богатых и облеченных властными полномочиями людей от гордыни. "Если что-то человек совершает, то только либо с помощью Божией, либо потому, что Бог попускает этому свершиться", - отметил Патриарх.