В Москве мужчина стал жертвой конфликта из-за девушки

Крепко выпивший и с трудом державшийся на ногах мужчина навалился на женщину на востоке Москвы, а затем убил вступившегося за нее спутника, сообщает СКР. Смертельный конфликт попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как подозреваемый, перейдя дорогу, попытался обогнуть стоявшую на обочине пару — они вышли на воздух из караоке-бара. Траекторию заложил верно, а вот ноги подкачали — зацепил женщину. Ее возлюбленный планировал ограничиться словесным внушением, но, судя по всему, подобрал не те слова — недавно освободившийся из колонии 45-летний мужчина незаметно вытащил из кармана нож, затем одной рукой схватил противника за голову, а второй нанес два удара в шею.

Сцепившихся мужчин разнял прохожий, после чего подозреваемый убрал оружие и ушел прочь, оставив свою жертву умирать на асфальте.

Предполагаемого убийцу задержали. Свой первый срок он получил за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.