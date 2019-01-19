19 января 201916:35
Непряева стала серебряным призером в спринте лыжного Кубка мира
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в эстонском местечке Отепя состоялась женская спринтерская гонка классическим стилем. Победу одержала норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла, россиянка Наталья Непряева – вторая, шведка Майя Далквист — третья.
Время чемпионки 3 мин. 5,16 сек. и она на 1,40 секунды опередила россиянку. Впрочем, другие участницы финала отстали еще больше, а шведская лыжница Стина Нильссон, которая прошла в финал с лучшим временем, в решающей гонке не стартовала.
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