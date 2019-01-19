Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 66 человек

Более чем в три раза увеличилось число жертв взрыва и последовавшего за ним пожара на прокачивавшем бензин трубопроводе в мексиканском штате Идальго, сообщил его губернатор Омар Файяд. Очевидец снял смертоносный хлопок на месте происшествия.

ЧП произошло во второй половине дня в пятницу, 18 января, в муниципалитете Тлауэлильпан, на месте нелегальной врезки в трубопровод. На ранее обнародованных кадрах видно, как из трубы бьет топливный фонтан, к которому с канистрами в руках сбегаются местные жители. С наступлением сумерек прогремел взрыв, а залитые бензином канавы и людей в них охватило пламя.

Первоначально сообщалось о 21 погибшем, но за ночь их число увеличилось до 66, еще 76 человек серьезно пострадали. По данным Файяда, среди пострадавших — семь юношей младше 18 лет и один мальчик 12 лет.

Пожар удалось потушить спустя несколько часов. К тому моменту загорелся еще один трубопровод, в штате Керетаро. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.