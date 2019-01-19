Оскорбленный водитель каршеринга разбил стекло в машине петербуржца

Питерские полицейские разыскивают водитель каршерингового автомобиля, который в пылу дорожного конфликта разбил стекло в машине оппонента и угрожал расправой. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

Стычка произошла 17 января у Володарского моста в Невском районе: перед двигавшейся по Прямому проспекту легковушкой выехала машина компании "Делимобиль", водитель которой чересчур близко принял к сердцу гудки и грозные знаки со стороны владельца подрезанного автомобиля.

"На что последовала следующая реакция: догнал, подрезал, напал, разбил стекло в авто и уехал", — уточнил автор записи.

"Ты как живешь? Кому знаки показываешь?" — требовал ответов водитель каршеринга уже после того, как разбил стекло. Выпустив пар, он сдал назад и уехал.

Пострадавший написал заявление в полицию и обратился в медпункт — осколки стекла оставили порезы на лице и руке.