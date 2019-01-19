19 января 201919:27
Россияне больше всего доверяют Путину, Шойгу и Лаврову
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные о доверии россиян к руководству страны. Социологи ВЦИОМа по телефону опрашивали ежедневно почти две тысячи респондентов в течение пяти дней.
На прошлой неделе президенту России Владимиру Путину доверяли 33,4 процента опрошенных. Результаты работы Путина одобряют 62,1 процента граждан. Президент возглавил рейтинг доверия среди политиков.
Министру обороны Сергею Шойгу доверяют 13,7 процента россиян, а министр иностранных дел пользуется расположением 9,3 процента граждан.
Ценят работу председателя правительства России Дмитрия Медведева 35 процентов россиян.
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