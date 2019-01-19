Барселонские таксисты избили водителей Uber и повредили машины

В Барселоне полиция задержала семерых человек за нападения на водителей такси-сервисов, в частности, Uber. Разъяренные мужчины атаковали нескольких водителей и жестоко избили их, а также повредили машины.

Как пишет местная пресса, за нападениями стоят барселонские таксисты, которые начали забастовку с требованием наложить серьезные ограничения на Uber и ему подобные приложения.

Они хотят, чтобы пользователи таких программ заказывали поездку за 12 часов, на что власти в качестве компромисса предложили срок в 15 минут. Таксисты обещают не прекращать забастовку, пока их требования не выполнят, передает "Россия 24".