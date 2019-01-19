В первом эстонском марше женщин приняли участие мужчины

В Таллине сотни женщин впервые вышли на улицы, протестуя против гендерного неравноправия, физического и психического насилия.

Заместитель председателя парламентского объединения женщин Терье Трей (Terje Trei) заявила, что пол человека не должен определять его зарплату и призвала эстонские власти открыто взглянуть на проблему, передает "Интерфакс".

Согласно эстонской статистике, разрыв в зарплатах у мужчин и женщин достигает 20%.