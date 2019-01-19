"Реал" обыграл "Севилью" и вышел на третье место в чемпионате

В чемпионате Испании по футболу состоялся центральный матч 20-го тура. Мадридский "Реал" на своем поле играл с "Севильей" и одержал победу со счетом 2:0.

"Королевский клуб" вырвал три очка в концовке встречи. В составе мадридцев мячи забили Каземиро (78-я минута) и Лука Модрич (90-я).

"Реал" набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. "Севилья" продлила безвыигрышную серию до четырех встреч и идет четвертой с 33 баллами.