Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракету

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Носитель должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту

Работы в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения ведутся в соответствии с указом президента "О создании космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" и регламентированы Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы.

Головной разработчик – РКК "Энергия". Запускать ее будут с космодрома Восточный

До 2019 года должна быть завершена работа над эскизным проектом.