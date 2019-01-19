Чиновник на убитом медведе: СКР заинтересовался скандальными фото

В Прикамье чиновника заподозрили в незаконной охоте на диких животных, передает канал "Россия 24".

Сейчас сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку. Поводом стали фотографии, которые появились в интернете. На снимках, как утверждают в местной прессе, глава сельского поселения одного из районов вместе с товарищем позируют на фоне хищников. На одном из кадров чиновник сидит с ружьем сидит уже на убитом медведе. На других фото его компаньон держит убитых рысей. Вот как прокомментировали снимки в Следственном комитете Пермского края: