Тяжелая ракета-носитель Delta IV стартовала с базы ВВС США в Калифорнии

Тяжелая ракета-носитель "Дельта IV" стартовала на орбиту с американским разведывательным спутником. Это было осуществлено в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Старт произошел с базы ВВС в Калифорнии.

Спуск организован компанией United Launch Alliance, которая является совместным предприятием корпораций "Боинг" и "Локхид Мартин".

Пуск задержался на 5 минут из-за сильного ветра. Кроме того, его не раз переносили из-за технических проблем, передает "Интерфакс".