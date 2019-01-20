Тема:
США. Работа правительства приостановлена 1 час назад
Ради прекращения шатдауна Трамп пошел на уступки мигрантам
Президент США Дональд Трамп призвал прекратить шатдаун, который длится почти месяц. Для этого даже пошел на уступки в миграционной политике. План Трампа предполагает, что конгресс США выделит на пограничную безопасность 5,7 миллиарда долларов. В ответ статус некоторых категорий мигрантов в США будет продлен.
Трамп пояснил, что пограничная с Мексикой стена не будет строиться "от моря до моря", передает ТАСС. "Речь лишь о барьере из стали в местах повышенной важности, — приводит слова американского президента телеканал "Россия 24". — Большая часть границы уже защищена естественными барьерами — горами и водой. Кроме того у нас уже имеющийся барьер протянулся на многие мили — в том числе речь о 115 милях стены, которую мы уже строим. Мы просим еще о 213 милях, чтобы закрыть их стеной в этом году — там, где это больше всего нужно".
Кроме того, Трамп предложил выделить на срочные гуманитарные программы 800 миллионов долларов. Еще 805 миллионов долларов пойдут на закупку аппаратуры, необходимой для выявления наркотиков на границе. Согласно плану Трампа, дополнительно будут наняты 2750 пограничников и 700 судей по делам иммиграции.
"В моем плане есть два новых элемента, — сообщил Трамп. — Первый — это три года послаблений для 700 000 мигрантов, привезенных в США незаконно их родителями в юном возрасте много лет назад. Такое послабление позволит им получить работу, страховой полис, и защиту от депортации. Второе — я предлагаю три года отсрочки статуса временной защиты. Это значит, что 300 000 мигрантов, у кого есть этот статус и у кого он был просрочен, имеют 3 дополнительных года определенности". Трамп навал свое предложение "разумным компромиссом", на который должны пойти обе партии.
Кроме того, Трамп осудил препятствующих компромиссу "радикальных левых". Президент заявил что они никогда не смогут контролировать границу США. "Я этого не позволю, — пообещал Трамп. – Стены не аморальны".
Предложения, сделанные Трампом, ранее просочились в СМИ. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (демократическая партия) полностью их отвергла и заявила, что точно так же поступит и конгресс.
Ранее по теме
-
Трамп пока не планирует объявлять режим ЧП13 часов назад
-
Шатдаун на оба ваших дома: Пелоси не пустила Трампа в Конгресс, а он отобрал у нее самолет1 сутки назад
-
Рынок США. Рекорд за рекордом! Шатдауну скоро исполнится месяц1 сутки назад
-
Шатдаун и Brexit не дают Трампу и Мэй приехать в Давос1 сутки назад
-
Трамп из-за шатдауна отменил поездку американской делегации на ВЭФ в Давос1 сутки назад
-
Трамп отомстил спикеру Конгресса2 суток назад
Сейчас
Зеехоферу нашли замену
Картина дня
-
Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком
- Путин окунулся в подмосковную прорубь
- Диана Арбенина покинула больницу под свою ответственность
- "Желтые жилеты" вышли на "миллионный" протест
- Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны
Самое читаемое
-
Умерла знаменитая пенсионерка-путешественница Баба Лена
- Спасатели три дня не могут достать из колодца 2-летнего мальчика
- Женщина съела булку в московском ГУМе и скончалась
- Певца Добрынина обвиняют в том, что он выгнал старую мать из дома
- Муж забил до смерти жену-пьяницу тушкой гуся
Вести.Экономика
-
МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановят даже санкции США
- Монетарная политика США укротила Китай
- "РусАл" близок к избавлению от санкций: что это значит?
- Как выдавливали инвесторов из "Магнита"
- Состоятельные европейцы спешно покидают Великобританию
Вести.Hi-tech
-
EMUI 9.0 на Android Pie: новая "ОС" Huawei
- Redmi Note 7: дешевый Xiaomi с 48 мегапикселями
- Батарея не нужна: инновационный чип "питается воздухом"
- Обзор смартфона Alcatel 5V: пробы на главную роль
- Motorola Razr возродят в виде сгибаемого смартфона
Авто.Вести.Ru
-
Топ-15 "бэушных" автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцыкупе в стиле BMW X4 с техникой от Volvo
- Вот как будет выглядеть обновленный Mitsubishi Pajero Sport
- Официально представлен обновленный Ford Mondeo
- В России начали продавать "стильную" версию внедорожника Toyota Prado
- Дешевые УАЗ "Патриот" оснастили дорогими опциями
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Ученые доказали опасность зубной нити для здоровья человека
- «Пью слишком много кофе»: стоит ли видеть в этом проблему
- Можно ли умереть от запаха рыбы?
- Без паники: 5 причин, почему болит грудь, не имеющих отношения к раку
- Как выбрать бальзам для губ, который справится с повреждениями
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Будущее русского Севера
- Шатдаун на оба ваших дома
- К Крымскому мосту проложен железнодорожный тоннель
Вести-Москва
-
Мошенница из Владимирской области собирала в столице деньги на мнимые похороны
- Скачок температуры: столицу ждет похолодание сразу на 10 градусов
- Крещение: общественный транспорт в Москве будет работать до трех часов ночи
- Канадский театр-цирк "7 пальцев" начинает свое мировое турне с Москвы
- Выходные: гонки на санях, "Зимние старты" и сокровища "Первозданной России"
- Из чего состоят сугробы: синоптики насчитали семь типов снежных кристаллов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Космическая юла: чёрная дыра в нашей галактике вращается на предельной скорости
- Бактерии в носу помогают человеку защищаться от вирусов гриппа
- Лето близко: снимки "Кассини" указали на метановый дождь на Титане
- Кофейный кризис? 60% кофейных деревьев оказались под угрозой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Шереметьеве ответили на претензии Лободы
- Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки
- Названы причины подтопления станций столичного метро
- Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют
- Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы