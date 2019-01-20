Ради прекращения шатдауна Трамп пошел на уступки мигрантам

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить шатдаун, который длится почти месяц. Для этого даже пошел на уступки в миграционной политике. План Трампа предполагает, что конгресс США выделит на пограничную безопасность 5,7 миллиарда долларов. В ответ статус некоторых категорий мигрантов в США будет продлен.

Трамп пояснил, что пограничная с Мексикой стена не будет строиться "от моря до моря", передает ТАСС. "Речь лишь о барьере из стали в местах повышенной важности, — приводит слова американского президента телеканал "Россия 24". — Большая часть границы уже защищена естественными барьерами — горами и водой. Кроме того у нас уже имеющийся барьер протянулся на многие мили — в том числе речь о 115 милях стены, которую мы уже строим. Мы просим еще о 213 милях, чтобы закрыть их стеной в этом году — там, где это больше всего нужно".

Кроме того, Трамп предложил выделить на срочные гуманитарные программы 800 миллионов долларов. Еще 805 миллионов долларов пойдут на закупку аппаратуры, необходимой для выявления наркотиков на границе. Согласно плану Трампа, дополнительно будут наняты 2750 пограничников и 700 судей по делам иммиграции.

"В моем плане есть два новых элемента, — сообщил Трамп. — Первый — это три года послаблений для 700 000 мигрантов, привезенных в США незаконно их родителями в юном возрасте много лет назад. Такое послабление позволит им получить работу, страховой полис, и защиту от депортации. Второе — я предлагаю три года отсрочки статуса временной защиты. Это значит, что 300 000 мигрантов, у кого есть этот статус и у кого он был просрочен, имеют 3 дополнительных года определенности". Трамп навал свое предложение "разумным компромиссом", на который должны пойти обе партии.

Кроме того, Трамп осудил препятствующих компромиссу "радикальных левых". Президент заявил что они никогда не смогут контролировать границу США. "Я этого не позволю, — пообещал Трамп. – Стены не аморальны".

Предложения, сделанные Трампом, ранее просочились в СМИ. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (демократическая партия) полностью их отвергла и заявила, что точно так же поступит и конгресс.