Россия построит лунный космический корабль "Союз" на свои средства

Россия будет заниматься разработкой модификации космического корабля "Союз" для полетов на Луну за свой счет, без финансового участия Соединенных Штатов Америки. Об этом СМИ сообщил высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

Как уточняется, все работы будут проводиться за счет России, NASA не будет их оплачивать.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что NASA обратилось к российской стороне с просьбой создать версию корабля на базе "Союз МС", которую можно будет использовать в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне.

NASA отказалось комментировать данную информацию, передает РИА Новости.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка нового космического корабля "Федерация", еще 28 июня 2018 года. Россия занимается разработкой нового корабля специально для полетов на Луну с 2009 года.

17 января текущего года Дмитрий Рогозин заявил, что РКК "Энергия" может создать новый корабль "Федерация", а также параллельно модернизировать корабль "Союз" для полетов к Луне. Он добавил, что "Роскосмос" рассчитывает на новые переговоры с NASA касательно окололунной станции. Это связано с началом модернизации космического корабля "Союз" для полетов к Луне.