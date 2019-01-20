Американские активистки устроили марш против Трампа

В нескольких городах США прошли "женские марши". Активистки, собравшиеся на ежегодную акцию уже в третий раз, выступают за права женщин, расовых и сексуальных меньшинств. Кроме того, они протестуют и против политики Дональда Трампа.

Многие протестующие поддерживают демократическую партию США. Однако демократы не имеют отношения к организации маршей, передает РИА Новости.

Первый подобный марш прошел в январе 2017 года, сразу после инаугурации Трампа. В тот год на марш вышли миллионы. В 2019 году участников гораздо меньше – так, в Нью-Йорке в шествии приняли участие всего несколько сотен человек. В Вашингтоне в марше участвовали 5 тысяч человек, тогда как два года назад на улицы вышли 100 тысяч человек.

Кроме того, между организаторами акции начались разногласия по поводу лидерства в движении. Из-за этого во многих городах на улицы вышли несколько маршей, враждующих друг с другом. Расколу способствовало также то, что соосновательницу "женских маршей" Тамику Мэллори обвинили в связях с сектой под названием "Нация ислама" (Nation of Islam), а также в том, что она не стала осуждать антисемитские высказывания руководителя этой секты, Луиса Фаррахана.

Хотя протесты проходят с меньшей активностью, можно заметить, что митингующие достигли нескольких своих целей. Например, демократы на промежуточных выборах в конгресс США впервые за восемь лет получили преимущество и взяли контроль над палатой представителей. К тому же в палату представителей было избрано рекордно много женщин – более 130. Большинство из них представляет демократическую партию.