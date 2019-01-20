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20 января 201908:26

Шоумен Владимир Зеленский выйдет из кипрской компании, имеющей бизнес в РФ

Global Look Press

Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планирует выход из числа владельцев кипрской компании, имеющей бизнес в России. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Зеленский, который объявил о своем намерении баллотироваться в президенты Украины, ранее сообщил, что он и его коллектив не работают в Российской Федерации. Но журналистом удалось выяснить, что бизнес в России у Зеленского все-таки есть. В результате расследования было установлено, что три компании в РФ принадлежат кипрской Green Family LTD, а она является соучредителем студии "Квартал 95" на Украине. Бенефициары кипрской компании – Владимир Зеленский, а также его партнеры по бизнесу Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, Тимур Миндич.

Иван Баканов, юрист студии "Квартал 95" отметил, что бизнес Зеленского на территории РФ связан с получением роялти за старые фильмы. Основатели студии хотели бы закрыть все дела в России, но их личное присутствие в стране невозможно из-за опасений уголовных дел.

По словам Зеленского, в России продолжает работу компания Green Films, которая принадлежит кипрской компании Green Family LTD (именно в ней Зеленский является совладельцем). До настоящего времени студия "Квартал 95" получает роялти от всей продукции, которая была создана до 2014 года. Шоумен привел в пример проект "Сваты", передает РИА Новости.

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