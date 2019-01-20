"Все оригинальное плохо, а все хорошее не оригинально": Трамп не убедил демократов

Дональд Трамп готов идти на компромиссы, чтобы прекратить шатдаун. Это самый затяжной правительственный кризис в Соединенных Штатах Америки, он длится почти месяц. Демократы на уступки американского президента смотрят скептически. Что предлагает Трамп, рассказывает собственный корреспондент телеканала "Россия 24" в США Валентин Богданов.

Второе по счету за время шатдауна экстренное обращение к демократам Дональд Трамп назвал попыткой поиска компромисса, основанного на здравом смысле. Выступление из Белого дома предваряла торжественная процедура вступления в гражданство для новых американцев. Участием в ней Трамп хотел показать, что не против миграции вообще, а только против нелегальной.

Смягчил президент США и форму. Выступал не как в первый раз — сидя в Овальном кабинете, оттуда в Америке объявляют о начале войн, а стоя под портретом Джорджа Вашингтона, который для американцев считается символом единства. Не должна их, по мнению Трампа, разделять и стена на мексиканской границе. Он впервые дал понять, что речь не идет о сплошном неприступном препятствии.

"Это не строительство стены длинной в 2 тысячи миль от моря до моря. Речь лишь о барьере из стали в местах повышенной важности. Большая часть границы уже защищена естественными барьерами — горами и водой. Кроме того, у нас уже имеющийся барьер протянулся на многие мили. В том числе речь идет о 115 милях стены, которую мы уже строим. Мы просим еще о 213 милях, чтобы закрыть их стеной в этом году там, где это больше всего нужно", — объяснил президент США Дональд Трамп.

Но не стеной единой. Президент США просит у конгресса 800 миллионов долларов на гуманитарные программы, 805 миллионов долларов на оборудование по выявлению наркотиков и средства на оплату труда 2 750 пограничников, которых хочет дополнительно нанять. Без всего этого стена и правда похожа на бесполезный памятник самой себе, что показала и недавняя история в Аризоне. Через подкоп у городка Юма на американскую территорию проникла рекордная по численности группа нелегалов, среди которых было 179 детей.

Ради всего этого, чтобы получить от демократов согласие на выделение 5,7 миллиарда долларов, Трамп и готов пойти на уступки, то есть сохранить часть миграционной политики времен Обамы.

"В моем плане есть два новых элемента. Первый — это три года послаблений для 700 тысяч мигрантов, привезенных в США незаконно их родителями в юном возрасте много лет назад. Такое послабление позволит им получить работу, страховой полис и защиту от депортации — наиболее важное. Второе — я предлагаю 3 года отсрочки статуса временной защиты. TPS. Это значит, что 300 тысяч мигрантов, у кого есть этот статус и у кого он был просрочен, имеют 3 дополнительных года определенности", — делится планами президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Все эти подробности утекли в прессу еще до того, как Трамп о них рассказал. Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси отвергла план еще до того, как он был обнародован. В том же духе был и ее твит.

"Всё оригинальное в предложении президента — плохо. А всё хорошее — не оригинально. На следующей неделе демократы проголосуют за выделение дополнительных средств на обеспечение безопасности на границе, а именно: на введение передовых технологий сканирования транспорта на наличие наркотиков и увеличение количества судей по делам иммиграции", — отмечает спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси.

Вот только все эти элементы, по мнению Трампа, дополнительные. Идут в комплекте со стеной. А за нее-то демократы по-прежнему голосовать не хотят.

На расклад в верхней палате конгресса их позиция влияет мало. Там большинство у республиканцев, и их лидер Митч Макконел готов поставить предложенный Трампом проект на рассмотрение уже на следующей неделе. Пятой по счету, в течение которых в США продолжается беспрецедентный бюджетный и законодательный кризис.