Эстонский журналист предлагает "сдерживать" Россию ракетами

Разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, предложил эстонский журналист Вахур Кооритс. В своей статье на портале местной ежедневной газеты "Ээсти Пяевалехт" он также высказал идею закупки военных кораблей, способных помешать российскому торговому флоту.

По мнению Кооритса, в нынешних условиях мировой политической нестабильности Эстонии необходим резервный план по сдерживанию России — и одним лишь приобретением танков и систем противовоздушной обороны здесь не обойтись. Россия, считает Кооритс, рассматривает потенциальную войну с Эстонией как "маленькую и победоносную".

Поэтому, продолжает он, нужно сделать так, чтобы за нападение на Эстонию Москва заплатила бы слишком высокую цену. Потенциальная возможность получить болезненный удар по северной столице оказала бы на Москву серьезное психологическое давление, уверен журналист.

Другой предлагаемый им способ давления — проблемы для морской торговли в Балтийском море, сообщает Sputnik Эстония. Кооритс предлагает захватывать и топить идущие в российские порты торговые суда до тех пор, пока судовладельцы не откажутся от идеи торгового сообщения с Россией. Это, по его словам, также оказало бы на Москву существенное давление, воспрепятствовав важному для России экспорту нефтепродуктов.

Бредовые идеи Кооритса — не единственный пример раздувания мифа о "российской угрозе", отмечает Sputnik: в Эстонии в последние годы подобная риторика используется пугающе часто, в том числе представителями политических и дипломатических кругов.