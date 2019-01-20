В Японии ушел из жизни старейший мужчина на Земле

Старейший мужчина на Земле скончался в Японии в воскресенье в возрасте 113 лет. Масадзо Нонака ушел из жизни в своем доме в поселке Асёро на острове Хоккайдо, пишет ТАСС.

Последние годы Нонака провел, окруженный своими внуками. Его семья управляет отелем на популярных на горячих источниках.

В списке долгожителей японец занимал 30 место. Все позиции перед ним были заняты женщинами.