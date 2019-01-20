Аксенов рассказал о "прологе" к Крымской весне

Почва для воссоединения Крыма с Россией была подготовлена за 23 года до этого на другом референдуме — на нем крымчане высказались за восстановление Крымской автономии в составе обновленного СССР. Об этом, передает РИА Новости, напомнил сегодня глава республики Сергей Аксенов.

Ровно 28 лет назад — 20 января 1991 года — жители полуострова на референдуме о государственном и правовом статусе Крыма единодушно проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе обновленного Советского Союза. Тот референдум, по словам Аксенова, был по сути "прологом" к Крымской весне 2014-го.

К сожалению, в 1991 году голос народа не был услышан, отметил Аксенов, однако Крым "начал свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года". В настоящее время 20 января отмечается на полуострове как День Республики Крым. С этим днем и поздравил сегодня крымчан Сергей Аксенов.

По словам главы республики, почти четверть века после референдума 1991 года Крыму пришлось жить в условиях оторванности от России, экономического упадка, постоянного нагнетания межнациональной напряженности. Однако, отметил он, крымчанам "удалось избежать худшего сценария и не допустить превращения нашего полуострова в горячую точку", хотя именно это ему и предрекали.

Именно автономный статус, по словам Аксенова, помог ее жителям "противостоять агрессивной украинизации". В ближайшее время Крым отметит пятую годовщину воссоединения с Россией, напомнил он, добавив, что российская "пятилетка" стала для полуострова временем свободы и развития.

На днях в Крыму также отметили 365-ю годовщину Переяславской рады: в 1654 году представители украинского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким собрались в Переяславле и присягнули русскому царю. На празднование в Крым прибыли делегации народных республик Донбасса во главе со спикером парламента ЛНР Денисом Мирошниченко и руководителем ДНР Денисом Пушилиным.