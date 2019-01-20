Бабу Лену похоронили

Знаменитая 91-летняя путешественница Елена Ерхова известная как баба Лена, похоронена на Шинном кладбище в восточной части Красноярска, сообщает РИА Новости.

"Баба Лена" прославилась в 2016 году, после того как о ней и ее любви к путешествиям рассказали в соцсетях. Ерхова начала ездить по миру в возрасте 83 лет. За последние годы побывала в 20 странах. Свое 90-летие отпраздновала в Доминиканской Республике и собиралась в очередное путешествие. В последней публикации в Instagram, датированной 8 декабря, баба Лена обещала побывать в Бразилии.

Поначалу она путешествовала на свои накопления, откладывая с каждой пенсии по 10 тысяч. Но после прихода известности путешествия спонсировали коммерческие предприятия и знаменитости: путевки ей дарили Николай Басков, Максим Галкин и другие.



Ранее сообщалось, что с конца декабря женщина находится в тяжелом состоянии в онкоцентре. Накануне ей был поставлен диагноз "рак легких IV степени". В четверг стало известно о ее смерти.